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НА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ЧОТИРЬОХ НЕЛЕГАЛІВ

Суспільство | 04-01-2021, 15:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 54 54    


Сьогодні на Закарпатті, прикордонний наряд у складі двох військовослужбовців строкової служби відділення «Ракош» Мукачівського загону, виявив групу осіб, які намагались незаконно перетнути кордон з Румунією.

Чотирьох чоловіків прикордонники побачили о 5.30 ранку, за 100 метрів до загороджувального паркану. Законні вимоги наряду «мандрівники» проігнорували та спробували втекти. Аби зупинити втікачів прикордонники здійснили попереджувальний постріл. Одного нелегала вдалось затримати одразу. Ще трьох, які тікаючи від прикордонників позбавлялись від своїх речей, наздогнала група реагування, до складу якої увійшли співробітники оперативно-розшукового відділу, а також офіцер внутрішньої та власної безпеки. У чотирьох сумках, виявлених під час огляду місцевості знаходилось 9 мобільних телефонів, продукти харчування та кошти.

Усі четверо затриманих повідомили, що вони є громадянами Пакистану. Іноземці мали при собі посвідки на тимчасове проживання в Україні.

Хто допомагав нелегальним мігрантам в організації незаконної подорожі наразі встановлюється. Затриманих громадян доставлено до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону.

Подальшу долю мандрівників та оцінку їх діям визначатиме суд.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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