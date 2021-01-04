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Варто знати

Суспільство | 04-01-2021, 16:21Коментарів: 0 0 Переглядів: 49 49    
Головне управління ДПС у Львівській роз’яснює:

Ø що варто знати для отримання довідки про доходи.

Умови (підстави) отримання адміністративної послуги

Подання декларації про майновий стан і доходи.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них
Заява (довільної форми) (зразок)

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява подається до головного управління ДПС за основним місцем обліку в один із таких способів:

ü поштою;

ü через державні податкові інспекції, утворені у складі Головного управління ДПС;

ü засобами інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет» (сервіс «Листування»).

Строк надання адміністративної послуги

Термін видачі довідки становить 10 календарних днів.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутні.

Способи отримання результату

Поштою або безпосередньо в державній податковій інспекції.
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