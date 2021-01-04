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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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Варто знати
|Суспільство | 04-01-2021, 16:21
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|Головне управління ДПС у Львівській роз’яснює:
Ø що варто знати для отримання довідки про доходи.
Умови (підстави) отримання адміністративної послуги
Подання декларації про майновий стан і доходи.
Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них
Заява (довільної форми) (зразок)
Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
Заява подається до головного управління ДПС за основним місцем обліку в один із таких способів:
ü поштою;
ü через державні податкові інспекції, утворені у складі Головного управління ДПС;
ü засобами інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет» (сервіс «Листування»).
Строк надання адміністративної послуги
Термін видачі довідки становить 10 календарних днів.
Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги
Відсутні.
Способи отримання результату
Поштою або безпосередньо в державній податковій інспекції.
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