Варто знати Суспільство | 04-01-2021, 16:21 0 49 Головне управління ДПС у Львівській роз’яснює:



Ø що варто знати для отримання довідки про доходи.



Умови (підстави) отримання адміністративної послуги



Подання декларації про майновий стан і доходи.



Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява (довільної форми) (зразок)



Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги



Заява подається до головного управління ДПС за основним місцем обліку в один із таких способів:



ü поштою;



ü через державні податкові інспекції, утворені у складі Головного управління ДПС;



ü засобами інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет» (сервіс «Листування»).



Строк надання адміністративної послуги



Термін видачі довідки становить 10 календарних днів.



Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги



Відсутні.



Способи отримання результату



Поштою або безпосередньо в державній податковій інспекції.









