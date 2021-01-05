Через туман синоптики оголосили штормове попередження Суспільство | 05-01-2021, 11:38 0 89 Зранку 5 січня в Україні прогнозують низьку видимість на дорогах через туман, синоптики оголосили штормове попередження.



Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр



Деталі: Зранку та вночі 5 січня у більшості областей туман, видимість 200-500 м. У звязку із цим синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).



По Києву та Київській області вночі та вранці 5 січня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).



Надзвичайники відзначають, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.