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Через туман синоптики оголосили штормове попередження
|Суспільство | 05-01-2021, 11:38
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|Зранку 5 січня в Україні прогнозують низьку видимість на дорогах через туман, синоптики оголосили штормове попередження.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр
Деталі: Зранку та вночі 5 січня у більшості областей туман, видимість 200-500 м. У звязку із цим синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).
По Києву та Київській області вночі та вранці 5 січня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).
Надзвичайники відзначають, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.
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