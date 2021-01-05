Через туман синоптики оголосили штормове попередження

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 05/01/2021 Мерія закликає бути обережними через туман та ожеледицю...>> Із наступного тижня планують відновити ремонтні роботи на вул. Б. Хмельницького...>> Збитки на понад 3 млн грн бюджетних коштів: повідомлено про підозру членам організованої злочинної групи...>> Інформаційна кампанія EUКраїна допоможе українцям усвідомити переваги Євроінтеграції...>> ЛК АТП № 1 підготувало графіки руху автобусів на Різдво...>> З 8 січня у Львові буде змінено роботу святкової вуличної торгівлі...>> «Різдво в Гаю» — місце зустрічі львівських родин. Програма свята...>> Мешканця Дрогобича затримано за хабар поліцейському...>> Мешканця Дрогобича затримано за хабар поліцейському...>> Жительку Самбірщини судитимуть за фальсифікацію на виборах...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Водій намагався втекти з мертвим велосипедистом у багажнику, якого щойно збив...
04-01-2021, 10:46  >>> 
На Яворівщині судитимуть чоловіка за вбивство знайомої...
30-12-2020, 11:52  >>> 
За вбивство підлітка у Жовкві засудили трьох його знайомих...
24-12-2020, 13:08  >>> 
   Здоров'яЗдоров
За добу подолали COVID-19 майже втричі більше людей, ніж захворіли...
05-01-2021, 11:42  >>> 
Ізраїль схвалив чергову вакцину від COVID-19...
05-01-2021, 11:15  >>> 
Кількість випадків коронавірусу сягнула 86 мільйонів...
05-01-2021, 11:09  >>> 

Через туман синоптики оголосили штормове попередження

Суспільство | 05-01-2021, 11:38Коментарів: 0 0 Переглядів: 89 89    
Зранку 5 січня в Україні прогнозують низьку видимість на дорогах через туман, синоптики оголосили штормове попередження.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр

Деталі: Зранку та вночі 5 січня у більшості областей туман, видимість 200-500 м. У звязку із цим синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

По Києву та Київській області вночі та вранці 5 січня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Надзвичайники відзначають, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.
   Новини по темі: Суспільство
Збитки на понад 3 млн грн бюджетних коштів: повідомлено про підозру членам організованої злочинної групи...
05-01-2021, 17:00  >>> 
Інформаційна кампанія EUКраїна допоможе українцям усвідомити переваги Євроінтеграції...
05-01-2021, 16:58  >>> 
Мешканця Дрогобича затримано за хабар поліцейському...
05-01-2021, 15:31  >>> 
Мешканця Дрогобича затримано за хабар поліцейському...
05-01-2021, 15:31  >>> 
Жительку Самбірщини судитимуть за фальсифікацію на виборах...
05-01-2021, 13:52  >>> 
АВТО «УТЕПЛЕНЕ ЦИГАРКАМИ»...
05-01-2021, 11:58  >>> 
Захист Антоненка: поліція не розслідувала "білоруський слід" у справі Шеремета...
05-01-2021, 11:46  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: КДБ Білорусі і справа Шеремета, "особливості" локдауну...
05-01-2021, 11:35  >>> 
Головні новини неділі і ночі: У Криму побили родину політв'язня, запис розмови Трампа...
04-01-2021, 10:28  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: відсторонення голови КС, нова підозра Микитасю...
30-12-2020, 08:58  >>> 
   ПолітикаПолітика
Саудівська Аравія відкрила кордони із Катаром після трьох років конфлікту...
05-01-2021, 10:58  >>> 
Іран захопив танкер під південнокорейським прапором у Перській затоці...
05-01-2021, 03:01  >>> 
Плівки КДБ Білорусі щодо Шеремета: викривач готовий свідчити в ОГПУ...
05-01-2021, 03:00  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Співробітники Google створили профспілку для захисту своїх прав...
05-01-2021, 11:18  >>> 
Засновника Alibaba після критики влади Китаю не бачили два місяці...
05-01-2021, 03:02  >>> 
SpaceX готується до запуску Starship вже цього тижня...
04-01-2021, 10:24  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Збитки на понад 3 млн грн бюджетних коштів: повідомлено про підозру членам організованої злочинної групи...
05-01-2021, 17:00  >>> 
Інформаційна кампанія EUКраїна допоможе українцям усвідомити переваги Євроінтеграції...
05-01-2021, 16:58  >>> 
Мешканця Дрогобича затримано за хабар поліцейському...
05-01-2021, 15:31  >>> 
   ВладаВлада
Зеленський вимагає більше показових "посадок": Брав хабар – сядеш...
17-09-2020, 11:38  >>> 
Міський голова обговорив можливості реалізації спільних проектів із представниками Торгово-промислової палати Ізраїлю...
20-08-2020, 19:22  >>> 
Трамп зупинив пресконференцію через стрілянину поблизу Білого дому...
11-08-2020, 09:33  >>> 
   КультураКультура
Художник Зоряна Павлишин взяла три призові місця міжнародного конкурсу Golden Time Talent зі своїми роботами...
04-01-2021, 15:44  >>> 
Художниця Зоряна Павлишин представила свої полотна на колективній виставці “Різдвяні вечори в галереї “Глобус””...
27-12-2020, 02:04  >>> 
Епіфаній пояснив, чому ПЦУ хотіла зірку на ялинці, а не капелюх...
18-12-2020, 09:27  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:38 Мерія закликає бути обережними через туман та ожеледицю
17:01 Із наступного тижня планують відновити ремонтні роботи на вул. Б. Хмельницького
17:00 Збитки на понад 3 млн грн бюджетних коштів: повідомлено про підозру членам організованої злочинної групи
16:58 Інформаційна кампанія EUКраїна допоможе українцям усвідомити переваги Євроінтеграції
16:57 ЛК АТП № 1 підготувало графіки руху автобусів на Різдво
16:55 З 8 січня у Львові буде змінено роботу святкової вуличної торгівлі
16:52 «Різдво в Гаю» — місце зустрічі львівських родин. Програма свята
15:31 Мешканця Дрогобича затримано за хабар поліцейському
15:31 Мешканця Дрогобича затримано за хабар поліцейському
13:52 Жительку Самбірщини судитимуть за фальсифікацію на виборах

   Анонси
Майже 1 048 млн. гривень рентної плати надійшло до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини...
15-10-2020, 14:15  >>> 
На Погулянці відбудеться концерт Назара Савка та тріо «Progressive Time»...
21-08-2020, 18:59  >>> 
До 29-ї річниці проголошення незалежності України у Стрийському парку відбудеться грандіозний Art&Agro-пікнік «НЕ ЗАЛЕЖУЙСЯ!»...
21-08-2020, 16:14  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования