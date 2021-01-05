АВТО «УТЕПЛЕНЕ ЦИГАРКАМИ» Суспільство | 05-01-2021, 11:58 0 81

Прикордонники Львівського загону не допустили переміщення через кордон партії цигарок.

У міжнародному автомобільному пункті пропуску «Краківець» під час перевірки автівки, якою громадянка України прямувала з України, прикордонники спільно з працівниками митниці виявили більш ніж 400 пачок цигарок. Жінка їх приховувала в автомобілі марки «Форд», а саме, нашпигувала під декоративну обшивку стелі авто 410 пачок цигарок.

Тютюнові вироби передано працівникам митниці.

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