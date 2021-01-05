Жительку Самбірщини судитимуть за фальсифікацію на виборах Суспільство | 05-01-2021, 13:52 0 102

Самбірською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо жительки Самбора, яку обвинувачують у махінаціях на виборчій дільниці (ч.1 ст.158-3 КК України).



Встановлено, що 25 жовтня 2020 року, під час проведення місцевих виборів, секретар однієї з виборчих комісій Самбірського району підписалась в 12 примірниках протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців, хоча голосування ще не закінчилось і не відбулося підсумкове засідання ДВК.



Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області.



Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5 років.



Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Прокуратури Львівської області

