Збитки на понад 3 млн грн бюджетних коштів: повідомлено про підозру членам організованої злочинної групи Суспільство | 05-01-2021, 17:00 0 74

Львівською обласною прокуратурою в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїх службовим становищем та службового підроблення офіційних документів, повідомлено про підозру членам організованої злочинної групи .

Встановлено, що в період з листопада 2018 року по березень 2020 року 4 службових осіб облдержадміністрації – замовника виконання робіт та 2 службових осіб суб’єкта господарювання – виконавця робіт, аби привласнити виділені з обласного бюджету кошти, розробили злочинний план, відповідно до якого останні вносили неправдиві відомості в офіційні документи щодо обсягів та вартості робіт з будівництва та ремонту 3 об’єктів на території області.

В свою чергу, на підставі погоджених та затверджених посадовцями держустанови документів, на рахунки комерційної структури були перераховані кошти.

Внаслідок злочинної діяльності заподіяно збитків на загальну суму 3,2 млн грн.

На цей час чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим членам організованої групи та обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування, яке здійснюють слідчі СУ ГУ НП у Львівській області, оперативний супровід – УСР у Львівській області ДСР НП України, триває.

За вчинення вказаних кримінальних правопорушень підозрюваним загрожує максимальне покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури

