За останню добу від коронавірусу померло 13 043 людини Суспільство | 06-01-2021, 07:23 0 125 Станом на 5 січні в світі за добу діагностували понад 600 тисяч нових заражень COVID-19. Померло за останню добу 13 043 ковід-хворих.





Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers



Деталі: У світі виявили 682 218 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема, 233 360 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.



У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Франція, Іспанія, Італія, Чехія та Німеччина. Україна зараз на 10-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 20-му місці.



Статистика за 4 січня



Наразі всього в світі діагностовано 86 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 60 мільйонів хворих вилікувалися, 1 875 451 пацієнтів з COVID-19 померло.



Продовжують боротися з хворобою понад 23 мільйони людей.



Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01.



За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.



VOC 202012/01 виявили вже в близько 30 країнах світу.