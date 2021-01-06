Росія відкривала вогонь в бік українських позицій з протитанкового гранатомета Суспільство | 06-01-2021, 09:04 0 109 Формування Росії на сході України 4 рази за добу відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.



Джерело: штаб ООС



Дослівно: "Протягом минулої доби, 5 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", на Приазов’ї, неподалік населених пунктів Гнутове та Водяне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Авдіївки ворог здійснив кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета, а біля Пищевика – зі стрілецької зброї.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.



Від початку поточної доби, 6 січня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік позицій наших захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, а також – великокаліберного кулемета.



Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.



Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ".