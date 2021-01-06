НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ СТАЛИ НА ЗАВАДІ НЕЗАКОННИМ НАМІРАМ ТЮТЮНОВИХ КОНТРАБАНДИСТІВ Суспільство | 06-01-2021, 09:17 0 79

Цієї ночі прикордонники відділення «Вилок» Мукачівського загону, припинили чергову спробу тютюнової контрабанди.



У ході реалізації інформації, що надійшла від офіцерів головного оперативно-розшукового відділу, про можливу протиправну діяльність, близько 2-ї години ночі, прикордонний наряд помітив неподалік від кордону групу осіб з пакунками. Зловмисники намагались переправити до Угорщини річкою Тиса 19 ящиків сигарет. Законні вимоги правоохоронців контрабандисти проігнорували та, покидавши свої ноші, спробували втекти. Двох чоловіків прикордонники наздогнали й затримали. Ними виявились громадяни України. За спробу порушення кордону та злісну непокору законним вимогам прикордонників, на затриманих склали адмінпротоколи про вчинені ними правопорушення.



Під час огляду місцевості наряд виявив пакунки, у яких згодом нарахували 9600 пачок сигарет з білоруськими акцизними марками, а також перекидний саморобний місток, за допомогою якого пачкарі планували подолати контрольно-слідову смугу.



Контрабандний тютюн доправили до прикордонного підрозділу. За фактом виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 204 ККУ "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів", до ГУ ДФС у Закарпатській області направлено повідомлення.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону