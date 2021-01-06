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8 років за ґратами з конфіскацією майна – розбійнику винесли вирок
|Суспільство | 06-01-2021, 09:25
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Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 36-річного мешканця Львівщини за розбійний напад, поєднаний із проникненням у приміщення, тобто за кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.187 КК України.
Встановлено, що у квітні минулого року фігурант, озброївшись ножем, напав на пункт обміну валют, в якому незаконно заволодів 85 000 гривень.
Суд підтримав обґрунтовану позицію Львівської місцевої прокуратури №1, визнав чоловіка винним у скоєнні злочину і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років із конфіскацією майна.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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