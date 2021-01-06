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| Газета №35 (55) / 2014
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Єдиний рахунок для сплати платежів – вже з 1 січня 2021 року, за бажанням платника
|Суспільство | 06-01-2021, 11:01
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Щоб перейти на сплату податків на єдиний рахунок, необхідно:
1. Через Електронний кабінет подати «Повідомлення про використання єдиного рахунку» за формою J/F 1307001.
2. Отримати квитанцію про включення до Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок.
3. Надати до обслуговуючого банку розрахункові документи із зазначенням реквізитів єдиного рахунку на загальну суму без визначення одержувачів або з визначенням одержувачів.
Платники, які не подали Повідомлення за формою J/F 1307001, продовжують сплачувати платежі безпосередньо на бюджетні/не бюджетні рахунки.
Відмовитися від використання єдиного рахунку можна буде лише з 1 січня наступного календарного року.
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