12 СПРОБ ПІДКУПУ ПРИКОРДОННИКІВ Суспільство | 06-01-2021, 11:08 0 99



Упродовж кількох днів цього тижня, на Львівщині іноземці та українці пропонували прикордонникам 12 разів хабарі, аби безперешкодно перетнути державний кордон України. Хабародавці намагалися дати кошти на загальну суму 3 000 грн, 100 злотих, 40 євро, 20 доларів США та 1000 чеських крон за пропуск через державний кордон України без проходження обсервації чи самоізоляції, а також за відсутність страхового медичного сертифіката, який покриває витрати пов’язані з лікуванням COVID-19.

Неправомірні вигоди пропонували військовослужбовцям у пунктах пропуску «Рава – Руська» «Шегині» та «Краківець».

Прикордонники від хабарів відмовились, натомість – проінформували співробітників Нацполіції щодо можливих ознак злочину передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Нагадуємо, що згідно з постановою Уряду самоізоляції підлягають особи, що перетинають державний кордон та прибули з держави або є громадянами (підданими) держав зі значним поширенням COVID-19. Вони зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток системи «Вдома».

Аби не проходити обсервацію/самоізоляцію, тим хто прибуває з «червоної зони» необхідно не більше, ніж за 48 годин до перетинання кордону отримати негативний результат тесту на COVID-19.

На даний час Польща внесена у «червону зону» переліку держав зі значним поширенням COVID-19. Цей перелік щотижня оновлюється Міністерством охорони здоров’я України. Громадяни, які в’їжджають в Україну з країни «червоної зони», переважно мають пройти самоізоляцію. Крім цього, іноземці (крім певних винятків), які в’їжджають в Україну, зобов’язані мати страховку, яка передбачає лікування Covid-19, на весь термін перебування в нашій країні.

Керівництво Львівського прикордонного загону вкотре звертається до усіх громадян – не порушуйте чинного законодавства України та не намагайтеся втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень!



