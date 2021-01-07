Повідомлено про підозру львів’янину, який виготовляв та торгував фальсифікованими «антисептиками». Суспільство | 06-01-2021, 15:27 0 129



За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, в межах кримінального провадження за фактом виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, 5 січня повідомлено про підозру 28-річному львів’янину (ч. 2 ст. 321-1 КК України).

Встановлено, що чоловік разом зі спільниками організували цех у складських приміщеннях у м. Львові з незаконного виготовлення фальсифікованих лікарських засобів – антисептичного препарату «AХД 2000», без відповідних ліцензій, шляхом розведення водою з різними харчовими добавками і барвниками, та подальшого розливу в ємності різного об`єму. Продовжуючи свій злочинний підозрюваний збував фальсифікат.

В ході проведення 6 санкціонованих обшуків у м. Львові за місцем здійснення діяльності, виготовлення фальсифікованої продукції та за місцем проживання фігуранта виявлено та вилучено: 2 транспортні засоби; 15 картонних коробок, в яких міститься 500 пляшок з дозатором, які в середині повністю заповнені прозорою речовиною; 2 рулони наліпок для антисептичного засобу у кількості 16 листів із надписами «АХД 2000»; 5 пластикових пляшок із спиртовмісною рідиною, 262 стіки дезінфікуючого засобу, 6 мобільних телефонів, 2 ноутбуки, грошові кошти в сумі понад 70 000 грн.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після збуту партії підроблених антисептичних засобів. Предмет злочину вилучено.

Наразі вирішується питання про арешт майна, обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування, яке здійснюють СУ ГУ НП у Львівській області, за оперативного супроводу спецпідрозділу БКОЗ СБУ у Львівській області, триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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