Обмеження волі за ухилення від штрафу: житель Кам’янки-Бузької отримав вирок Суспільство | 06-01-2021, 16:10 0 146

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 31-річного жителя Кам’янки-Бузької, якого обвинувачували в ухиленні від сплати штрафу (ч.1 ст.389 КК України).

Так, 17 липня минулого року чоловіку вироком суду за крадіжки було призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (850 грн), проте штраф він так і не сплатив, що і стало підставою втручання прокуратури.

Відтак, суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Радехівської місцевої прокуратури, визнав чоловіка винним і засудив його до 1 року обмеження волі.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури



