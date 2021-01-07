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Обмеження волі за ухилення від штрафу: житель Кам’янки-Бузької отримав вирок
|Суспільство | 06-01-2021, 16:10
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Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 31-річного жителя Кам’янки-Бузької, якого обвинувачували в ухиленні від сплати штрафу (ч.1 ст.389 КК України).
Так, 17 липня минулого року чоловіку вироком суду за крадіжки було призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (850 грн), проте штраф він так і не сплатив, що і стало підставою втручання прокуратури.
Відтак, суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Радехівської місцевої прокуратури, визнав чоловіка винним і засудив його до 1 року обмеження волі.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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