   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 07/01/2021 Приміщення Конгресу США зачистили від протестувальників...>> Бюлетені, що підтверджують перемогу Байдена, врятували під час штурму Капітолію...>> Жінка, поранена під час штурму Капітолію, померла...>> У штаті Вірджинія оголошено надзвичайний стан...>> Облога Капітолію: прихильники Трампа не розходяться. Силовики з автоматами вже прибули на місце...>> Обмеження волі за ухилення від штрафу: житель Кам’янки-Бузької отримав вирок...>> Вчора моніторингові групи обстежили 94 об'єкти...>> Чергові бригади комунальних підприємств працюватимуть під час різдвяних вихідних...>> ЛКП «Львівелектротранс» облаштовує диспетчерські пункти та кімнати відпочинку для водіїв...>> Мерія закликає бути обережними через туман та ожеледицю...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Водій намагався втекти з мертвим велосипедистом у багажнику, якого щойно збив...
04-01-2021, 10:46  >>> 
На Яворівщині судитимуть чоловіка за вбивство знайомої...
30-12-2020, 11:52  >>> 
За вбивство підлітка у Жовкві засудили трьох його знайомих...
24-12-2020, 13:08  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Понад чверть нових випадків коронавірусу в Європі діагностують в Великобританії...
06-01-2021, 02:13  >>> 
За добу подолали COVID-19 майже втричі більше людей, ніж захворіли...
05-01-2021, 11:42  >>> 
Ізраїль схвалив чергову вакцину від COVID-19...
05-01-2021, 11:15  >>> 

Жінка, поранена під час штурму Капітолію, померла

Суспільство | 07-01-2021, 02:50Коментарів: 0 0 Переглядів: 83 83    
Жінка, яка отримала вогнепальне поранення під час штурму Капітолію, померла у лікарні через кілька годин.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили NBC News з посиланням на декілька джерел у правоохоронних органах.

Інформацію про це опублікував також Fox News, посилаючись на поліцію Вашингтону.

Оновлено. У поліції Вашингтону підтвердили CNN, що поранена жінка померла.

"Так, доросла жінка, що отримала вогнепальне поранення, померла у місцевому госпіталі", - сказав речник поліції Дастін Стернбек.

Перед цим у поліції повідомили, що одна людина отримала вогнепальне поранення всередині Капітолію, не уточнюючи обставин інциденту.

Згідно свідчень очевидців, це сталося всередині Капітолію під час прориву натовпу через кордон поліції. Невдовзі після прориву до будинку під’їхала машина швидкої допомоги. Поліція Капітолію пропустила бригаду фельдшерів із катанкою.

"Біла жінка, постріл у плече", - поспіхом заявив один із офіцерів. Через кілька хвилин фельдшери з’явилися із пораненою. Зазначається, що її обличчя та торс були у крові.

Згодом після цього в екстреній службі Вашингтону (D.C. Fire And EMS) повідомили, що поранена - у критичному стані, а загалом з різних причин госпіталізували щонайменш 5 осіб.

CNN з посиланням на свої джерела повідомляє, що в критичному стані перебуває також 24-річний хлопець, який впав з великої висоти, намагаючись залізти на стіну будівлі Капітолію.

Все про події у Вашингтоні – у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE".
   Новини по темі: Суспільство
Жінка, поранена під час штурму Капітолію, померла...
07-01-2021, 02:50  >>> 
Обмеження волі за ухилення від штрафу: житель Кам’янки-Бузької отримав вирок...
06-01-2021, 16:10  >>> 
Повідомлено про підозру львів’янину, який виготовляв та торгував фальсифікованими «антисептиками»....
06-01-2021, 15:27  >>> 
12 СПРОБ ПІДКУПУ ПРИКОРДОННИКІВ...
06-01-2021, 11:08  >>> 
Єдиний рахунок для сплати платежів – вже з 1 січня 2021 року, за бажанням платника...
06-01-2021, 11:01  >>> 
8 років за ґратами з конфіскацією майна – розбійнику винесли вирок...
06-01-2021, 09:25  >>> 
НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ СТАЛИ НА ЗАВАДІ НЕЗАКОННИМ НАМІРАМ ТЮТЮНОВИХ КОНТРАБАНДИСТІВ...
06-01-2021, 09:17  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: КДБ Білорусі і справа Шеремета, "особливості" локдауну...
05-01-2021, 11:35  >>> 
Головні новини неділі і ночі: У Криму побили родину політв'язня, запис розмови Трампа...
04-01-2021, 10:28  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: відсторонення голови КС, нова підозра Микитасю...
30-12-2020, 08:58  >>> 
   ПолітикаПолітика
Приміщення Конгресу США зачистили від протестувальників...
07-01-2021, 02:53  >>> 
Бюлетені, що підтверджують перемогу Байдена, врятували під час штурму Капітолію...
07-01-2021, 02:51  >>> 
У штаті Вірджинія оголошено надзвичайний стан...
07-01-2021, 02:45  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Співробітники Google створили профспілку для захисту своїх прав...
05-01-2021, 11:18  >>> 
Засновника Alibaba після критики влади Китаю не бачили два місяці...
05-01-2021, 03:02  >>> 
SpaceX готується до запуску Starship вже цього тижня...
04-01-2021, 10:24  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Жінка, поранена під час штурму Капітолію, померла...
07-01-2021, 02:50  >>> 
Обмеження волі за ухилення від штрафу: житель Кам’янки-Бузької отримав вирок...
06-01-2021, 16:10  >>> 
Повідомлено про підозру львів’янину, який виготовляв та торгував фальсифікованими «антисептиками»....
06-01-2021, 15:27  >>> 
   ВладаВлада
Трамп змінив прокурора Джорджії, де досі невідомі переможці виборів у Конгрес...
06-01-2021, 02:18  >>> 
Зеленський вимагає більше показових "посадок": Брав хабар – сядеш...
17-09-2020, 11:38  >>> 
Міський голова обговорив можливості реалізації спільних проектів із представниками Торгово-промислової палати Ізраїлю...
20-08-2020, 19:22  >>> 
   КультураКультура
Церемонію вручення "Grammy" перенесли через COVID-19...
06-01-2021, 07:25  >>> 
Художник Зоряна Павлишин взяла три призові місця міжнародного конкурсу Golden Time Talent зі своїми роботами...
04-01-2021, 15:44  >>> 
Художниця Зоряна Павлишин представила свої полотна на колективній виставці “Різдвяні вечори в галереї “Глобус””...
27-12-2020, 02:04  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
02:53 Приміщення Конгресу США зачистили від протестувальників
02:51 Бюлетені, що підтверджують перемогу Байдена, врятували під час штурму Капітолію
02:50 Жінка, поранена під час штурму Капітолію, померла
02:45 У штаті Вірджинія оголошено надзвичайний стан
02:44 Облога Капітолію: прихильники Трампа не розходяться. Силовики з автоматами вже прибули на місце
16:10 Обмеження волі за ухилення від штрафу: житель Кам’янки-Бузької отримав вирок
16:08 Вчора моніторингові групи обстежили 94 об'єкти
16:07 Чергові бригади комунальних підприємств працюватимуть під час різдвяних вихідних
16:02 ЛКП «Львівелектротранс» облаштовує диспетчерські пункти та кімнати відпочинку для водіїв
15:40 Мерія закликає бути обережними через туман та ожеледицю

   Анонси
Майже 1 048 млн. гривень рентної плати надійшло до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини...
15-10-2020, 14:15  >>> 
На Погулянці відбудеться концерт Назара Савка та тріо «Progressive Time»...
21-08-2020, 18:59  >>> 
До 29-ї річниці проголошення незалежності України у Стрийському парку відбудеться грандіозний Art&Agro-пікнік «НЕ ЗАЛЕЖУЙСЯ!»...
21-08-2020, 16:14  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования