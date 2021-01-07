Світ оновив рекорд з найбільшої кількості випадків COVID-19 за добу Суспільство | 07-01-2021, 10:31 0 129 Станом на 6 січні в світі за добу діагностували рекордні 780 тисяч нових заражень COVID-19. Померло за останню добу 13 570 ковід-хворих.





Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers



Деталі: У світі виявили 781 103 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема, 267 656 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.



У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Франція, Італія, Іспанія та Німеччина. Україна зараз на 8-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 22-му місці.





Статистика за 5 січня

Наразі всього в світі діагностовано 87 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 60 мільйонів хворих вилікувалися, 1 875 451 пацієнтів з COVID-19 померло.



Продовжують боротися з хворобою понад 23 мільйони людей.



Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01.



За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.



VOC 202012/01 виявили вже в близько 30 країнах світу.