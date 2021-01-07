Окупанти 5 разів порушили перемир'я Суспільство | 07-01-2021, 10:43 0 127 Російсько-окупаційні війська на сході України за добу здійснили п’ять порушень перемир'я.



Джерело: штаб ООС



Дослівно: "Протягом минулої доби, 6 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали вогонь зі 120-ти мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. В обідню пору, ворожу вогневу активність збройних формувань Російської Федерації було помічено і неподалік населеного пункту Опитне. Тут противник здійснив кілька неприцільних пострілів в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета, а біля Гнутового – зі стрілецької зброї.



Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша. Серед українських захисників бойових втрат немає".



Деталі: Від початку доби на Донбасі без обстрілів.