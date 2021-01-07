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Окупанти 5 разів порушили перемир'я
|Суспільство | 07-01-2021, 10:43
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|Російсько-окупаційні війська на сході України за добу здійснили п’ять порушень перемир'я.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Протягом минулої доби, 6 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали вогонь зі 120-ти мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. В обідню пору, ворожу вогневу активність збройних формувань Російської Федерації було помічено і неподалік населеного пункту Опитне. Тут противник здійснив кілька неприцільних пострілів в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета, а біля Гнутового – зі стрілецької зброї.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша. Серед українських захисників бойових втрат немає".
Деталі: Від початку доби на Донбасі без обстрілів.
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