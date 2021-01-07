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Рекордна партія героїну на 2,3 млрд гривень – котрабандистів взяли під варту

Суспільство | 07-01-2021, 17:34Коментарів: 0 0 Переглядів: 95 95    


Станом на сьогодні, 7 січня, суд розглянув клопотання Львівської обласної прокуратури, визнав обгрунтованими підозри та обрав 4 фігурантам найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Як ми писали раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=286520&fp=10), рекордна партія героїну вагою понад 1 тонну контрабандою ввезена з Пакистану через Морський торговельний порт «Південний» (м. Одеса), далі «товар» під виглядом харчової продукції транспортований на Західну Україну.
Під час обшуку складів у м. Львові, в порядку ст. 208 КПК України затримано 4-ох громадян Туреччини у момент безпосереднього фасування та подальшої спроби вивезення наркотичних засобів під виглядом дипломатичного вантажу до Євросоюзу.
Орієнтована вартість вилученого наркотичного засобу за цінами «чорного ринку» становить 2,3 млрд грн.
Досудове розслідування здійснюється співробітниками СВ УСБУ у Львівській області спільно зі ГУ БКОЗ СБУ та ГВ БКОЗ СБУ у Львівській області.
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 8 до 10 років з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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