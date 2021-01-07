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НІЧОГО СВЯТОГО!
|Суспільство | 07-01-2021, 17:35
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НА ЗАКАРПАТТІ КОНТРАБАНДИСТИ «ПРАЦЮЮТЬ» НАВІТЬ У РІЗДВО
Тютюнові контрабандисти, ймовірно, розраховуючи на послаблення пильності прикордонників у зв’язку з Різдвяними святами, намагались переправити через кордон 6 тисяч пачок сигарет. Проте прикордонники надійно охороняють кордон.
Чергову спробу незаконного переміщення партії тютюнових виробів припинили сьогодні на світанку прикордонники Мукачівського загону у взаємодії зі своїми румунськими колегами.
Патрулюючи річкову ділянку рубежу, наряд відділення «Солотвино» помітив двох невідомих осіб з пакунками. Законні вимоги військовослужбовців невідомі проігнорували та вдались до втечі у напрямку населеного пункту Біла Церква.
Про факт виявлення спроби тютюнової контрабанди прикордонники негайно повідомили своїх румунських колег.
Оглядаючи місцевість де були помічені правопорушники, військовослужбовці виявили 6 пакунків з 3 тисячами пачок сигарет. Ще 6 пакунків знайшли зі свого боку прикордонники Румунії.
Тютюнові вироби доправили до прикордонного підрозділу, наразі проводяться заходи зі встановлення причетних до незаконної оборудки осіб.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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