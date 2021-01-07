НІЧОГО СВЯТОГО! Суспільство | 07-01-2021, 17:35 0 75

НА ЗАКАРПАТТІ КОНТРАБАНДИСТИ «ПРАЦЮЮТЬ» НАВІТЬ У РІЗДВО



Тютюнові контрабандисти, ймовірно, розраховуючи на послаблення пильності прикордонників у зв’язку з Різдвяними святами, намагались переправити через кордон 6 тисяч пачок сигарет. Проте прикордонники надійно охороняють кордон.



Чергову спробу незаконного переміщення партії тютюнових виробів припинили сьогодні на світанку прикордонники Мукачівського загону у взаємодії зі своїми румунськими колегами.



Патрулюючи річкову ділянку рубежу, наряд відділення «Солотвино» помітив двох невідомих осіб з пакунками. Законні вимоги військовослужбовців невідомі проігнорували та вдались до втечі у напрямку населеного пункту Біла Церква.



Про факт виявлення спроби тютюнової контрабанди прикордонники негайно повідомили своїх румунських колег.



Оглядаючи місцевість де були помічені правопорушники, військовослужбовці виявили 6 пакунків з 3 тисячами пачок сигарет. Ще 6 пакунків знайшли зі свого боку прикордонники Румунії.



Тютюнові вироби доправили до прикордонного підрозділу, наразі проводяться заходи зі встановлення причетних до незаконної оборудки осіб.











Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



