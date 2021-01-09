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Після Різдва окупанти активізувалися на Донбасі: 12 порушень "тиші"
|Суспільство | 08-01-2021, 12:13
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|Протягом доби 7 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню, а від початку 8 січня ще чотири.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також – великокаліберних кулеметів неподалік Луганського. Поблизу населеного пункту Хутір Вільний окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а в передмісті Попасної – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поруч з Авдіївкою ворог застосовував в бік українських позицій ручний протитанковий гранатомет, біля Гранітного – автоматичний станковий гранатомет та великокаліберний кулемет".
Деталі: Від початку доби 8 січня зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. На Приазов’ї, противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета поблизу Водяного.
Зазначається, що на обстріли захисники України відкрили вогонь у відповідь.
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