НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ «ВИЛОВИЛИ» З ТИСИ 12 ЯЩИКІВ СИГАРЕТ Суспільство | 08-01-2021, 12:29 0 122





Пакунки з тютюновими виробами, «традиційно» обгорнуті у чорний поліетилен виявили учора прикордонники відділення «Солотвино» Мукачівського загону під час моніторингу берегової відмілини річки Тиса, якою проходить українсько-румунський кордон.



Підготовлені до «відправки» в сусідню Румунію 6 пакунків з 12-ма ящиками тютюну, плавали у річці, неподалік від українського берега. Військовослужбовці дістали сигарети з води та доправили до прикордонного підрозділу.



У пакунках знаходилось 6 тисяч пачок сигарет без акцизних марок, згодом їх передадуть співробітникам ДФС. За фактом виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 204 ККУ "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів", до ГУ ДФС у Закарпатській області направлено повідомлення.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону