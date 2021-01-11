У Криму пересохло Аянське водосховище Суспільство | 11-01-2021, 10:41 0 112 В окупованому Криму пересохло Аянське водосховище, яке забезпечувало прісною водою жителів Сімферополя.



Джерело: офіцер у Генеральному штабі Збройних сил України Анатолій Штефан у Facebook



Пряма мова: "Окупований Крим, Аянське водосховище що постачає водою Сімферополь пересохло. Рідна гавань вона така - з присмаком сухості во рту".







Що передувало: 7 грудня окупанти повідомляли, що запасів води в Аянському водосховищі, яке використовують для водопостачання кримської столиці, залишилося на 8 днів, тому в Сімферополь подаватимуть воду з підземних джерел.