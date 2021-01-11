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У Криму пересохло Аянське водосховище
|Суспільство | 11-01-2021, 10:41
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|В окупованому Криму пересохло Аянське водосховище, яке забезпечувало прісною водою жителів Сімферополя.
Джерело: офіцер у Генеральному штабі Збройних сил України Анатолій Штефан у Facebook
Пряма мова: "Окупований Крим, Аянське водосховище що постачає водою Сімферополь пересохло. Рідна гавань вона така - з присмаком сухості во рту".
Що передувало: 7 грудня окупанти повідомляли, що запасів води в Аянському водосховищі, яке використовують для водопостачання кримської столиці, залишилося на 8 днів, тому в Сімферополь подаватимуть воду з підземних джерел.
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