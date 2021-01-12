Жителю Борислава, який приставив ніж до горла водія маршрутки, повідомлено про підозру Суспільство | 11-01-2021, 17:38 0 186





За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури повідомлено про підозру 32-річному, раніше судимому бориславцю за хуліганство вчинене із застосуванням предмета заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень – ножа (ч.4 ст.296 КК України).



Встановлено, що чоловік 1 січня цього року близько 13 години у стані алкогольного сп’яніння зайшов у салон автобуса «Дрогобич-Борислав», де приставив ніж до шиї водія, який у цей час перебував за кермом. На щастя, водієві самотужки вдалося вгамувати зловмисника і ні він, ні пасажири не постраждали.



Досудове розслідування здійснюють слідчі Бориславського ВП ГУ НП у Львівській області.



Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури