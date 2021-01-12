Постачання наркотиків у виправну колонію: членам злочинної організації повідомлено про підозру Суспільство | 11-01-2021, 18:05 0 166



За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури та оперативного супроводу УСР у Львівській області, слідчими СУ ГУ НП у Львівській області в ході проведення досудового розслідування за незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів в місця позбавлення волі (ч. ч. 2, 5 ст.255, ч.2 ст.307 КК України) повідомлено про підозру п’ятьом членам злочинної організації.



Встановлено, що 37-річний чоловік залучив до злочинної організації ще 4 осіб (засуджених та мешканців Львівської області), частина з яких забезпечувала постачання наркотиків на територію однієї з виправних установ Львова, шляхом перекидання через периметр установи, а інші здійснювали розповсюдження наркотичних засобів серед ув'язнених.



За інформацією слідства, прибуток від протиправної діяльності складав майже 20 тис грн на день.



Як ми інформували раніше, викрито їх було ще у жовтні (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=282127&fp=150). Тоді ж у ході обшуку було вилучено: 520 таблеток «Субітексу», пневматичний пістолет, мобільні термінали, 5 г «марихуани», 3 г коноплі, 2 пакети гашишу (вагою близько 2 г кожний), частина курильного механізму зі смолами, SIM-картки операторів мобільного зв`язку, мобільні термінали, банківські картки, чорнові записи.



Ринкова вартість вилучених під час проведення обшуків наркотичних та психотропних речовин складає близько 500 000 грн.



Наразі організатору повідомили підозру за ч.5 ст.255 (створення злочинної організації), ч. ч. 2,3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.



Іншим фігурантам - за ч.2 ст.255, ч. ч.2, 3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.2 ст.307 КК України.



На цей час слідчі дії трвають.



Санкція статті, інкримінованої організатору передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років, а учасникам організації – від 5 до 12 років позбавлення волі.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури