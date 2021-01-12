Синоптики застерігають про ожеледицю на дорогах Суспільство | 11-01-2021, 18:11 0 144 За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, завтра, 12 січня, на дорогах Львова буде ожеледиця. Мерія Львова закликає усіх бути обережними під час руху.

Зазначимо, про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, мешканців міста просять інформувати «Гарячу лінію міста» за номером 1580 для оперативного реагування відповідних служб.



