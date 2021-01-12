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В ОБСЄ нарахували майже 80 порушень "тиші" на Донбасі на вихідних

Суспільство | 12-01-2021, 08:30Коментарів: 0 0 Переглядів: 103 103    
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 76 порушень режиму припинення вогню у Донецькій та Луганській областях.
В ОБСЄ нарахували майже 80 порушень "тиші" на Донбасі на вихідних
Джерело: звіт СММ ОБСЄ від 11 січня

Деталі: Порушення були зареєстровані за період з вечора 8 до вечора 10 січня. Так, на Донеччині спостерігачі нарахували 74 порушення, на Луганщині – 2.

Зазначається, що за попередній звітний період в Донецькій області було 13 таких порушень, в Луганській – 23.

Зокрема, найбільше "тишу" порушували ввечері 8 та в ніч на 9 січня біля Мар’їнки та зранку 10 січня біля Ясинуватої.

На Луганщині вибухи виявили біля Золотого.

З часу засідання ТКГ, на якому погодили режим припинення вогню із 27 липня, спостерігачі зафіксували не менше 5780 порушень.
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