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Байден не боїться складати присягу на вулиці після заворушень біля Капітолію
|Суспільство | 12-01-2021, 08:39
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|Переможець президентських виборів США Джо Байден заявив, що незважаючи на протести щодо результатів виборів, він все одно складатиме присягу перед Капітолієм, як це традиційно заведено.
Джерело: The Guardian
Деталі: Відповідну заяву Байден зробив після другої дози щеплення від коронавірусу.
За його словами, основна увага має бути прикута до питання притягнення до відповідальності тих, хто брав участь у штурмі Капітолію.
Інавгурація запланована на 20 січня. Традиційно новообраний президент складає її публічно перед Капітолієм.
Що передувало: Президент США Дональд Трамп схвалив запровадження надзвичайного стану у Вашингтоні через інавгурацію переможця президентських виборів Джо Байдена.
Федеральне бюро розслідувань США попередило правоохоронні органи штатів та місцевих органів про загрози насильства з боку правих екстремістів під час серії протестів, запланованих у січні у Вашингтоні та в столицях штатів.
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Нагадаємо:
6 січня під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. В результаті штурму загинули четверо протестувальників і поліцейський.
Через години після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.
Трамп після цього пообіцяв "впорядковану" передачу влади Байдену.
Демократи з Палати представників Конгресу США підготували проєкт, яким закликають віцепрезидента Майка Пенса застосувати 25-ту поправку до Конституції та достроково відсторонити Дональда Трампа з посади.
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