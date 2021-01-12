Байден не боїться складати присягу на вулиці після заворушень біля Капітолію Суспільство | 12-01-2021, 08:39 0 97 Переможець президентських виборів США Джо Байден заявив, що незважаючи на протести щодо результатів виборів, він все одно складатиме присягу перед Капітолієм, як це традиційно заведено.



Джерело: The Guardian



Деталі: Відповідну заяву Байден зробив після другої дози щеплення від коронавірусу.



За його словами, основна увага має бути прикута до питання притягнення до відповідальності тих, хто брав участь у штурмі Капітолію.



Інавгурація запланована на 20 січня. Традиційно новообраний президент складає її публічно перед Капітолієм.



Що передувало: Президент США Дональд Трамп схвалив запровадження надзвичайного стану у Вашингтоні через інавгурацію переможця президентських виборів Джо Байдена.



Федеральне бюро розслідувань США попередило правоохоронні органи штатів та місцевих органів про загрози насильства з боку правих екстремістів під час серії протестів, запланованих у січні у Вашингтоні та в столицях штатів.



Читайте також: Підсудний Трамп: що чекає на президента США після відставки



Нагадаємо:



6 січня під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. В результаті штурму загинули четверо протестувальників і поліцейський.

Через години після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.

Трамп після цього пообіцяв "впорядковану" передачу влади Байдену.

Демократи з Палати представників Конгресу США підготували проєкт, яким закликають віцепрезидента Майка Пенса застосувати 25-ту поправку до Конституції та достроково відсторонити Дональда Трампа з посади.