З початку року великими платниками перераховано до державного бюджету понад 8 мільярдів гривень податку на додану вартість Суспільство | 12-01-2021, 10:02 0 81





За дванадцять місяців 2020 року великі платники, які перебувають на обліку в Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків спрямували до державного бюджету понад 8 мільярдів гривень податку на додану вартість, що перевищує індикативні показники на 6 мільйонів гривень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року сплата зросла на 3 мільярди гривень. Зокрема, у грудні цього року великими платниками Заходу України перераховано 544 мільйони гривень.

Слід зазначити, що з початку 2020 року суб’єктам господарювання Західного регіону відшкодовано з державного бюджету майже 8 мільярдів гривень податку на додану вартість.



