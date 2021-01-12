З початку 2020 року великі платники податків сплатили 559 мільйонів гривень військового збору Суспільство | 12-01-2021, 10:03 0 104



Протягом дванадцяти місяців 2020 року підприємства, які перебувають на обліку у Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, сплатили до державного бюджету 559 млн гривень військового збору, що на 29 млн гривень більше, ніж очікувалось. Слід зауважити, що відносно аналогічного періоду минулого року надходження зросли на 86 млн гривень.

Нагадаємо, що військовий збір утримується за ставкою 1,5% з суми доходу, що є об’єктом оподаткування відповідно до ст. 163 Податкового кодексу України нарахованого (виплаченого, наданого) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду, без будь-яких вирахувань.





