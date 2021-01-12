Майже 2 мільярди гривень перерахували великі платники податків до місцевих бюджетів у 2020 році Суспільство | 12-01-2021, 10:05 0 79



За дванадцять місяців 2020 року великі підприємства, які перебувають на обслуговуванні в Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, перерахували до місцевих бюджетів майже 2 млрд гривень, що на 189 млн гривень більше ніж очікувалось. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 600 млн гривень.

Найбільш вагомим джерелом наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. З початку року представники великого бізнесу сплатили 1,2 млрд гривень цього податку. Крім того, великі платники перерахували до місцевих бюджетів 329 млн гривень податку на прибуток підприємств, 65 млн гривень земельного податку, 104 млн гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизними товарами, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки - 25 млн гривень, рентної плати за спеціальне використання води – 21 млн гривень.





