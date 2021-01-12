Великі платники Заходу сплатили 7 мільярдів гривень ЄСВ та 1,6 мільярдів гривень ПДФО Суспільство | 12-01-2021, 10:06 0 78



У Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків підвели підсумки повноти надходжень єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за дванадцять місяців 2020 року. Так, з початку року від великих платників, які перебувають на обліку у Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, надійшло 7 мільярдів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 1 млрд гривень.

Традиційно найбільшим джерелом наповнення місцевого бюджету серед податкових платежів є податок на доходи фізичних осіб. За дванадцять місяців 2020 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 1,6 мільярдів гривень податку на доходи фізичних осіб. З цієї суми 1,2 мільярд гривень (75% від загальних надходжень) спрямовано до місцевих бюджетів Львівщини, а 406 мільйонів гривень (25%) – надійшло до державного бюджету.

