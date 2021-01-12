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З початку року великий бізнес Заходу перерахував до загального фонду Державного бюджету 20 млрд гривень
|Суспільство | 12-01-2021, 10:06
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За дванадцять місяців 2020 року великі платники податків, які обслуговуються в Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, перерахували до Загального фонду Державного бюджету 20 млрд гривень, що на 600 млн гривень більше ніж очікувалось. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження від великого бізнесу зросли на 11 млрд гривень.
У розрізі основних податків до Держбюджету надійшло: податку на додану вартість – 8 млрд гривень; податку на прибуток – 3 млрд гривень та акцизного податку – 8 млрд гривень.
Слід зазначити, що до місцевих бюджетів великі підприємства перерахували майже 2 млрд гривень, що на 189 млн гривень більше, ніж очікувалось.
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