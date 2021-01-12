З початку року великий бізнес Заходу перерахував до загального фонду Державного бюджету 20 млрд гривень Суспільство | 12-01-2021, 10:06 0 107



За дванадцять місяців 2020 року великі платники податків, які обслуговуються в Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, перерахували до Загального фонду Державного бюджету 20 млрд гривень, що на 600 млн гривень більше ніж очікувалось. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження від великого бізнесу зросли на 11 млрд гривень.

У розрізі основних податків до Держбюджету надійшло: податку на додану вартість – 8 млрд гривень; податку на прибуток – 3 млрд гривень та акцизного податку – 8 млрд гривень.

Слід зазначити, що до місцевих бюджетів великі підприємства перерахували майже 2 млрд гривень, що на 189 млн гривень більше, ніж очікувалось.





