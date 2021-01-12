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Розпочато роботу Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків
|Суспільство | 12-01-2021, 10:17
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Відповідно до постанови КМУ від 30 вересня 2020р. №893 «Деякі питання територіальних органів Державної податкової служби» та наказу Державної податкової служби України від 30 вересня 2020 року №529 «Про утворення територіальних органів державної податкової служби», 1 січня цього року розпочало роботу Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків.
Наказом Державної податкової служби України від 9 грудня 2020 року виконання обов’язків начальника Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків покладено на Ірину КОРОТКОВУ.
Водночас триває процедура ліквідації Офісу великих платників податків ДПС та утворення Міжрегіональних управлінь ДПС по роботі з великими платниками податків, утворених на правах відокремлених підрозділів Державної податкової служби України.
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