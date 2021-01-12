Розпочато роботу Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Суспільство | 12-01-2021, 10:17 0 115

Відповідно до постанови КМУ від 30 вересня 2020р. №893 «Деякі питання територіальних органів Державної податкової служби» та наказу Державної податкової служби України від 30 вересня 2020 року №529 «Про утворення територіальних органів державної податкової служби», 1 січня цього року розпочало роботу Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

Наказом Державної податкової служби України від 9 грудня 2020 року виконання обов’язків начальника Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків покладено на Ірину КОРОТКОВУ.

Водночас триває процедура ліквідації Офісу великих платників податків ДПС та утворення Міжрегіональних управлінь ДПС по роботі з великими платниками податків, утворених на правах відокремлених підрозділів Державної податкової служби України.

