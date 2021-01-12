Нова єдина звітність з ПДФО, військового збору та ЄСВ для роботодавців: порядок заповнення та подання Суспільство | 12-01-2021, 10:18 0 83

Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомляє, що Міністерство фінансів України наказом від 15.12.2020 № 773 "Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску і Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску" (далі - Розрахунок) виклало в новій редакції податковий розрахунок за ф. № 1ДФ, який включає і таблиці звіту по єдиному внеску.

Такий Розрахунок подається окремо за кожен квартал (податковий період) з розбиттям по місяцях звітного кварталу впродовж 40 календарних днів, що йдуть за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий Розрахунок за календарний рік не подається.

Розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує доходи платникам податку податковий агент та незалежно від того чи виплачені платником єдиного внеску суми такого внеску фактично після їх нарахування до сплати протягом звітного періоду.

Подається Розрахунок до контролюючих органів за основним місцем обліку. У разі, якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету та який не має окремого балансу і самостійно не веде розрахунки із застрахованими особами для сплати єдиного внеску на небюджетні рахунки, то Розрахунок за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за основним місцем обліку. Юридична особа під час подання Розрахунку за відокремлений підрозділ зазначає дані про відокремлений підрозділ в рядку 032 заголовної частини Розрахунку.

Загалом, Розрахунок складається з:

- заголовної частини;

- додатку 1 "Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам";

- додатку 2, який формується і подається тільки районними (міськими) управліннями праці і соціального захисту населення;

- додатку 3 "Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу ";

- додатку 4 "Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору";

- додатку 5 "Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби";

- додаток 6 "Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства".

Перший звітний період для об’єднаного податкового розрахунку – I квартал 2021 року.

Наказ набрав чинності з 1 січня 2021 року.

