Майже 5 000 пляшок алкоголю та 11 000 пачок цигарок: у Золочівському районі припинили розповсюдження фальсифікату Суспільство | 12-01-2021, 12:01 0 91







За результатами заходів, вжитих Радехівською місцевою прокуратурою, слідчими СВ Бродівського ВП ГУ НП у Львівській області за оперативного супроводу УСБУ у Львівській області у кримінальному провадженні щодо незаконного придбання, зберігання товарів з метою продажу та безпосередньо продажу, а також збуту підроблених марок акцизного податку (ч.1 ст.199 КК України) у Золочівському районі задокументовано незаконну діяльність приватного підприємця.



За інформацією слідства, підприємець та двоє його дорослих дітей займалися збутом фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції.



У ході проведення обшуків у 3 магазинах, де реалізовували фальсифікат, та 2 складах вилучено близько 5 000 пляшок алкогольних напоїв різних марок із підробленими марками акцизного податку та майже 11 000 пачок цигарок невідомого походження.



За попередньою інформацією, вартість вилученого фальсифікату сягає близько 1 млн грн.



Наразі тривають слідчі дії. Призначено експертизи щодо відповідності державним стандартам алкоголю, тютюнових виробів та марок акцизного податку.



Вирішується питання про арешт вилученого майна, повідомлення про підозру фігурантам, обрання їм запобіжних заходів, а також встановлюється причетність до скоєння злочину інших осіб.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури