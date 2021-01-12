Понад 1 млрд гривень рентної плати надійшло до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини Суспільство | 12-01-2021, 14:51 0 99

В Головному управлінні ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня – грудня 2020 року до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини надійшло понад 1 485 млн грн рентної плати.



Так, до Державного бюджету України за січень-грудень 2020 року надійшло понад 1 325 млн грн рентної плати, в т.ч. за грудень 2020 року надійшло майже 135 млн грн рентної плати.



До місцевих бюджетів протягом січня - грудня 2020 року надійшло майже 160 млн грн рентної плати. Протягом грудня 2020 року надійшло майже 9 млн грн рентної плати.



Частка рентної плати за користування надрами у надходженнях до місцевих бюджетів Львівщини у січні-грудні 2020 року складає 65,8 відс. (105,0 млн. грн.), плати за спеціальне використання лісових ресурсів 27,2 відс. (43,5 млн. грн.), плати за спеціальне використання води 7,0 відс. (11,3 млн. гривень).





