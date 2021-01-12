За рік dpsu.gov.ua переглянули майже 13 мільйонів разів. У ТОП-5 країн відвідувачів – США, міст – Варшава Суспільство | 12-01-2021, 15:06 0 57



Ситуація на українському кордоні цікавить навіть заокеанських користувачів Інтернету, про це свідчить аналіз відвідування офіційного вебсайту Держприкордонслужби.



У 2020 році офіційний вебсайт Державної прикордонної служби України відвідали майже 12,9 млн разів.



На dpsu.gov.ua заходили переважно користувачі з України (2,2 млн). У ТОП-5 країн, звідки відвідували ресурс, також Польща (<210 тис.), РФ (<117 тис.), Чехія (майже 61 тис.), США (<50 тис.).



Варто відмітити значний приріст користувачів із США та країн західної Європи, таких як Німеччина (<47 тис. користувачів, 6 місце), Італія (майже 28 тис. користувачів, 8 місце), Великобританія (23,6 тис. користувачів, 10 місце).



А у п’ятірку міст, звідки на сайт Держприкордонслужби заходило найбільше користувачів, увійшла також столиця Польщі. Найбільше людей заходили на відомчий ресурс Держприкордонслужби з Києва (<883 тис.), Дніпра (майже 211 тис.), Львова (майже 100 тис.), Харкова (<95 тис.) та Варшави (майже 85тис.).