Торги на закупівлю рентген-апарату для поліклініки в Рясному оголосять одразу після прийняття бюджету Суспільство | 12-01-2021, 15:09 0 73 Наприкінці 2020 року для мікрорайону Рясне на вул. Шевченка, 350 мерія Львова створила амбулаторно-поліклінічне відділення. Окрім сімейних лікарів, там приймають і вузькі спеціалісти — хірург, травматолог, невропатолог, лор та інші. Певне обладнання для поліклініки закупили ще торік, тож цього року придбають рентген-апарат, вартістю 4 млн грн. Торги на закупівлю оголосять після того, як сесія прийме бюджет розвитку 2021 року.



«У 2020 році ми завершили капітальний ремонт приміщень і відкрили для цього мікрорайону нове сучасне амбулаторно-поліклінічне відділення, де є і вузькі спеціалісти. Ми закупили певне обладнання для установи, і ще залишилося закупити рентген-апарат. Ми передбачаємо кошти в бюджеті розвитку на 2021 рік — це 4 млн грн для закупівлі сучасного рентген-апарату для поліклінічного відділення в Рясному. Оскільки ще не відбулося прийняття бюджету розвитку, тому, відповідно, не оголошено процедуру закупівель цього апарату. Після прийняття бюджету будемо оголошувати торги і закуповувати це обладнання», — пояснила в коментарі заступниця міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна.



Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого року для мікрорайону Рясне у двоповерховій будівлі створили амбулаторно-поліклінічне відділення. Приміщення адаптували для людей з інвалідністю: є підйомник, спеціальна тактильна плитка тощо. Будівлю утеплили та зробили благоустрій навколо поліклініки. Загальна площа поліклініки — 650 кв.м.



До слова, що в Рясне-1 мерія Львова створила три амбулаторії сімейної медицини — на вул. вул. Шевченка, 358Б (амбулаторія № 4), вул. Шевченка, 366 (амбулаторія № 5) та вул. Величковського, 30А (амбулаторія № 1), де можна отримати первинну допомогу поруч із домом.



