Підсумки ялинкової кампанії 2020-2021 року по Львівському обласному управлінню лісового та мисливського господарства Суспільство | 12-01-2021, 15:53 0 75





Завершилася ялинкова кампанія 2020-2021 років на Львівщині. Лісівники Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства підвели підсумки своєї передноворічної роботи.

Протягом ялинкової кампанії 2020-2021 років лісогосподарськими підприємствами реалізовано 5,1 тис. новорічних ялинок.

Відповідно до розпорядження голови Львівської облдержадміністрації «Про комплекс заходів щодо реалізації ялинок та охорони хвойних насаджень від вирубування у передноворічний період 2021 року» та спільного наказу від 30.11.2020 року «Про додаткові заходи щодо забезпечення охорони шпилькових насаджень від незаконних рубок в передноворічний період» працівниками державної лісової охорони, поліції та Держекоінспекції проводились спільні рейди з охорони хвойних насаджень від незаконних рубок.

В охороні хвойних насаджень брали участь 60 рейдових бригад до складу яких входили 153 чол. державної лісової охорони, 52 працівники поліції та 5 працівників Держекоінспекції. В ході проведених рейдів до адміністративної відповідальності притягнуто 48 лісопорушників, на яких накладено штрафні санкції понад 60,0 тис. грн.

Загалом ялинкова кампанія на Львівщині пройшла організовано. Вжитими заходами вдалось запобігти фактам масового незаконного вирубування новорічних ялинок та забезпечити наших мешканців новорічними красунями і тим самим принести їм радість свята та хороший настрій в Новому 2021 році та на Різдвяні свята.



