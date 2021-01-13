Під колесами автівок у 2020 році загинули майже 1,5 тисячі пішоходів та велосипедистів...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 13/01/2021 Майже 69 млн гривень екологічного податку...>> За останню добу було проведено 1348 ПЛР-тестів, з яких 277 — позитивні...>> За пропозицію 500 доларів «хабара» жителю Бродівщини загрожує позбавлення волі...>> Деклараційна кампанія – 2021: хто зобов’язаний подати декларацію...>> Зранку працювало 40 одиниць снігоочисної техніки...>> Головні новини вівторка і ночі: візит Санду та вартість відпустки голови КС...>> COVID в Україні: знову більшає госпіталізацій і смертей...>> Український військовий отримав поранення внаслідок обстрілу – ООС...>> Пенс відмовився застосовувати проти Трампа поправку, яка б забрала в нього владу...>> Пандемія за добу забрала життя рекордної кількості хворих...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Водій намагався втекти з мертвим велосипедистом у багажнику, якого щойно збив...
04-01-2021, 10:46  >>> 
На Яворівщині судитимуть чоловіка за вбивство знайомої...
30-12-2020, 11:52  >>> 
За вбивство підлітка у Жовкві засудили трьох його знайомих...
24-12-2020, 13:08  >>> 
   Здоров'яЗдоров
COVID в Україні: знову більшає госпіталізацій і смертей...
13-01-2021, 08:43  >>> 
В Ізраїлі думають над тим, щоб вакцинувати дітей від коронавірусу...
13-01-2021, 08:38  >>> 
Одужали від COVID втричі більше, ніж захворіли, госпіталізацій поменшало...
12-01-2021, 08:49  >>> 

Під колесами автівок у 2020 році загинули майже 1,5 тисячі пішоходів та велосипедистів

Суспільство | 13-01-2021, 02:34Коментарів: 0 0 Переглядів: 139 139    
У 2020 році на українських дорогах трапилось понад 168 тисяч ДТП, із яких близько 26 тисяч – з постраждалими. За цей же період загалом загинула 3541 людина, зокрема 168 дітей, 1198 пішоходів та 235 велосипедистів.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у facebook

Пряма мова: "За 2020 рік в Україні трапилося 168 107 ДТП. З них 26 140 ДТП – з травмованими, у яких загинула 3541 людина та 31 974 людини отримали травми".

Деталі: Традиційно основними причинами ДТП із загиблими/травмованими залишається перевищення швидкості, порушення правил маневрування, проїзду перехресть, пішохідних переходів та недотримання дистанції.

У минулому році сталось 7641 ДТП, де загинули або травмувались пішоходи. Так, життя позбавились 1198 пішоходів, а травми отримали 6959 осіб.

Окрім того, було зафіксовано 4432 ДТП за участю дітей, у яких загинули 168 неповнолітніх, а травмувались 3957.

Також сталось 1768 аварій, де померли або травмувались велосипедисти. Загалом жертвами стали 235 осіб, травми отримали – 1610.

Відзначимо, що у порівнянні із минулим роком, загальна кількість ДТП зросла на майже 8 тисяч. У 2019 році їх трапилось 160 тисяч. Водночас, кількість ДТП із загиблими та постраждалими майже не змінилась: у 2019 їх трапилось на сотню менше. Проте, частка ДТП із постраждалими від загальної кількості аварій, у порівнянні із 2019 роком, навіть зменшилась та складає 15,7% (у 2019 році – 16,2%). Це пояснюється зростанням числа пригод, де не було постраждалих та загиблих.

Водночас, починаючи із 2015 року кількість аварій невпинно зростає. До прикладу у 2015 та 2016 роках було зафіксовано майже 140 тисяч ДТП, а вже у 2017 – вже 162 тисячі. Останні три роки частка ДТП із постраждалими від загального числа ДТП коливається у межах 16%.

Нагадаємо:

У грудні 2020 року через погодні умови, зокрема крижаний дощ, різко зросла кількість ДТП.
З листопада минулого року набрали чинності зміни до Правил дорожнього руху, які стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів.
   Новини по темі: Суспільство
Майже 69 млн гривень екологічного податку...
13-01-2021, 12:55  >>> 
За пропозицію 500 доларів «хабара» жителю Бродівщини загрожує позбавлення волі...
13-01-2021, 12:53  >>> 
Деклараційна кампанія – 2021: хто зобов’язаний подати декларацію...
13-01-2021, 12:52  >>> 
Український військовий отримав поранення внаслідок обстрілу – ООС...
13-01-2021, 08:42  >>> 
Пандемія за добу забрала життя рекордної кількості хворих...
13-01-2021, 08:39  >>> 
Під колесами автівок у 2020 році загинули майже 1,5 тисячі пішоходів та велосипедистів...
13-01-2021, 02:34  >>> 
Підсумки ялинкової кампанії 2020-2021 року по Львівському обласному управлінню лісового та мисливського господарства...
12-01-2021, 15:53  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини вівторка і ночі: візит Санду та вартість відпустки голови КС...
13-01-2021, 08:45  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: імпічмент Трампа, санкції проти Дубінського та Онищенка...
12-01-2021, 08:47  >>> 
Головні новини неділі і ночі: у вибуху на газопроводі підозрюють Мосійчука, Лукашенко застеріг РФ...
11-01-2021, 10:44  >>> 
   ПолітикаПолітика
Пенс відмовився застосовувати проти Трампа поправку, яка б забрала в нього владу...
13-01-2021, 08:40  >>> 
Захоплення Капітолію: ФБР відкрило 160 справ...
13-01-2021, 08:36  >>> 
Будьте обережні з бажаннями – Трамп відповів демократам щодо імпічменту...
13-01-2021, 08:35  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Найбагатша людина світу запустила першу в 2021 році місію в космос...
08-01-2021, 10:48  >>> 
Співробітники Google створили профспілку для захисту своїх прав...
05-01-2021, 11:18  >>> 
Засновника Alibaba після критики влади Китаю не бачили два місяці...
05-01-2021, 03:02  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Майже 69 млн гривень екологічного податку...
13-01-2021, 12:55  >>> 
За пропозицію 500 доларів «хабара» жителю Бродівщини загрожує позбавлення волі...
13-01-2021, 12:53  >>> 
Деклараційна кампанія – 2021: хто зобов’язаний подати декларацію...
13-01-2021, 12:52  >>> 
   ВладаВлада
Трамп змінив прокурора Джорджії, де досі невідомі переможці виборів у Конгрес...
06-01-2021, 02:18  >>> 
Зеленський вимагає більше показових "посадок": Брав хабар – сядеш...
17-09-2020, 11:38  >>> 
Міський голова обговорив можливості реалізації спільних проектів із представниками Торгово-промислової палати Ізраїлю...
20-08-2020, 19:22  >>> 
   КультураКультура
Колядники Німеччини збирають гроші для дітей з України...
08-01-2021, 10:45  >>> 
Церемонію вручення "Grammy" перенесли через COVID-19...
06-01-2021, 07:25  >>> 
Художник Зоряна Павлишин взяла три призові місця міжнародного конкурсу Golden Time Talent зі своїми роботами...
04-01-2021, 15:44  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
12:55 Майже 69 млн гривень екологічного податку
12:54 За останню добу було проведено 1348 ПЛР-тестів, з яких 277 — позитивні
12:53 За пропозицію 500 доларів «хабара» жителю Бродівщини загрожує позбавлення волі
12:52 Деклараційна кампанія – 2021: хто зобов’язаний подати декларацію
09:00 Зранку працювало 40 одиниць снігоочисної техніки
08:45 Головні новини вівторка і ночі: візит Санду та вартість відпустки голови КС
08:43 COVID в Україні: знову більшає госпіталізацій і смертей
08:42 Український військовий отримав поранення внаслідок обстрілу – ООС
08:40 Пенс відмовився застосовувати проти Трампа поправку, яка б забрала в нього владу
08:39 Пандемія за добу забрала життя рекордної кількості хворих

   Анонси
Майже 1 048 млн. гривень рентної плати надійшло до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини...
15-10-2020, 14:15  >>> 
На Погулянці відбудеться концерт Назара Савка та тріо «Progressive Time»...
21-08-2020, 18:59  >>> 
До 29-ї річниці проголошення незалежності України у Стрийському парку відбудеться грандіозний Art&Agro-пікнік «НЕ ЗАЛЕЖУЙСЯ!»...
21-08-2020, 16:14  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования