Деклараційна кампанія – 2021: хто зобов’язаний подати декларацію Суспільство | 13-01-2021, 12:52 0 74

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що стартувала Деклараційна кампанія – 2021.



Звертаємо увагу, що обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає:



- при отриманні доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення тощо;



- при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відносяться, зокрема, операції з інвестиційними активами;



- при отриманні іноземних доходів;



- та в інших випадках передбачених законодавством, зокрема, при отриманні у власність майна за рішенням суду.



Разом з тим, слід зазначити, що обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно:



- від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;



- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом Податкового кодексу України;



- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до розділу IV Податкового кодексу України не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів був сплачений податок відповідно до розділу IV Податкового кодексу України;



- у вигляді об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 Податкового кодексу України.



Від відповідального ставлення до вимог законодавства і своєчасного виконання конституційного обов’язку громадянами залежить економічний розвиток держави, її фінансова безпека та рівень соціального захисту.





