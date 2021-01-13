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За пропозицію 500 доларів «хабара» жителю Бродівщини загрожує позбавлення волі

Суспільство | 13-01-2021, 12:53Коментарів: 0 0 Переглядів: 35 35    

Радехівською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо 49-річного жителя с.Боратин, якого обвинувачують у незаконної порубці деревини на території природно-заповідного фонду та пропозиції неправомірної вигоди працівникам поліції (ч.3 ст.246, ч.1 ст.369 КК України).

Встановлено, що у березні минулого року лісова охорона Національного природного парку ”Північне Поділля” виявила чоловіка, який у вечірній час завантажував зрізану деревину в кузов авто. Коли на виклик охоронців приїхали поліцейські, обвинувачений запропонував їм 500 доларів США неправомірної вигоди, аби щодо нього не складали прокол за незаконну порубку.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Бродівського ВП ГУ НП у Львівській області.

Максимальне покарання, яке загрожує правопорушнику – позбавлення волі терміном до 5 років.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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