Майже 69 млн гривень екологічного податку Суспільство | 13-01-2021, 12:55 0 24



надійшло до державного бюджету від платників Львівщини



Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, протягом січня-грудня 2020 року до державного бюджету надійшло майже 69 млн грн екологічного податку. У грудні 2020 року надійшло 1,2 млн грн екологічного податку, що на 0,6 млн грн більше порівнюючи з відповідним періодом 2019 року (грудень 2019 року – 0,6 млн гривень).



Протягом січня-грудня 2020 року до загального фонду місцевого бюджету надійшло понад 47 млн грн екологічного податку. У грудні 2020 року – 0,2 млн гривень.