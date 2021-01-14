Під час робочої зустрічі військовий комісар полковник Дмитро Бобров та сержант резерву Іван Тимочко обговорили спільні кроки для покращення співпраці роботи територіальних центрів Суспільство | 13-01-2021, 14:54 0 120 Під час робочої зустрічі військовий комісар Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Дмитро Бобров та голова ради резервістів при командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України сержант резерву Іван Тимочко обговорили спільні кроки для покращення співпраці роботи територіальних центрів по напрямку проходження служби у військовому резерві та служби в резерві у складі бригади територіальної оборони. На зустрічі також були присутні голова ради резервістів 24 ОМБР імені короля Данила сержант Костянтин Дерюгін та капітан корпусу резерву Назар Клюк.





Багато актуальних питань, які потребують реагування піднімалось під час зустрічі. Зворотній зв’язок центрів комплектування та резервістів, роз’яснення суті територіальної оборони та формування позитивного іміджу, співпраця з громадськими організаціями, налагодження роботи у сфері національного-патріотичного виховання у закладах освіти.



- Основне наше з Вами завдання – зацікавлення охочих проходити службу у резерві. На даний момент в існуючих умовах це виконати проблематично. Саме тому ми очікуємо на законодавчі зміни, які стимулюватимуть громадян проходити службу у резерві. – відзначив військовий комісар Дмитро Бобров.



В майбутньому такі зустрічі проводитимуться регулярно із залученням представників територіальної оборони області, громадських організацій та представників бойових бригад, службу в яких проходять резервісти.