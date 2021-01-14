ФОП: відмова від ПДВ-статусу при переході на сплату єдиного податку Суспільство | 13-01-2021, 18:36 0 102





Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що якщо ФОП 3 групи єдиного податку, платник ПДВ вирішив перейти на сплату єдиного податку за ставкою, що не передбачає сплату ПДВ (3 група, 5% від доходу), то після внесення відповідного запису до реєстру платників єдиного податку на підставі поданої платником заяви проводиться виключення контролюючим органом такого суб’єкта з Реєстру платників ПДВ.



Такий перехід може бути здійснено лише з початком наступного звітного кварталу за умови подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.









Детальніше:Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затверджено наказом Мінфіну від 14.11.2014 року № 1130



