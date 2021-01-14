Коронавірус вбив за добу 6000 європейців Суспільство | 14-01-2021, 01:27 0 83 Станом на 13 січня в країнах Європи діагностували 252 343 нових заражень коронавірусом та 6080 смертей спричинених COVID-19.



Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers



Деталі: У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Іспанія, Франція та Німеччина. Україна зараз на 10-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 19-му місці.



Статистика за 12 січня



Наразі всього в світі діагностовано 92 мільйона випадків зараження коронавірусом, 64 мільйона хворих вилікувалися, 1 984 134 пацієнтів з COVID-19 померло.



Продовжують боротися з хворобою понад 24 мільйони людей.



Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01.



За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.



VOC 202012/01 виявили вже в близько 30 країнах світу.