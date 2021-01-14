На сході України окупаційні війська Росії відкривали вогонь з гранатометів та кулеметів Суспільство | 14-01-2021, 08:27 0 104 Російсько-окупаційні війська, які перебувають на окупованій частині Донбасу, за минулу добу здійснили 6 обстрілів позицій української армії.



Джерело: штаб ООС



Дослівно: "Протягом минулої доби, 13 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".



Так, поруч із населеним пунктом Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В передмісті Авдіївки та неподалік Гнутового окупанти вели вогонь в бік українських позицій з ручних протитанкових гранатометів, а біля Мар’їнки противник здійснив кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї.



Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша".



Деталі: Від початку доби на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів немає.