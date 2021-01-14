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У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ІНОЗЕМЦЯ, ЯКОГО РОЗШУКУВАВ ІНТЕРПОЛ
|Суспільство | 14-01-2021, 11:40
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Вчора, 13 січня, близько двадцять третьої години прикордонним нарядом з перевірки документів, в пункті пропуску «Мамалига», що на кордоні з Молдовою виявлено іноземця, який перебував у міжнародному розшуку. Чоловіка розшукували французькі правоохоронці за скоєння ряду кримінальних правопорушень. Як з’ясувалося пізніше затриманим виявився громадян Молдови, який в пішому порядку намагався потрапити до України. Чоловіком виявився громадянин Молдови, останній який в пішому порядку прямував до України
По даному факту прикордонники повідомили Укрбюро Інтерполу у м. Києві, а самого затриманого передали співробітникам Національної поліції.
Пресслужба Чернівецького
прикордонного загону
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