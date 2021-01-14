За підробку виборчої документації голова ДВК Зимної Води отримав вирок Суспільство | 14-01-2021, 11:42 0 101



Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 62-річного жителя с.Суховоля (Городоцький район) за підробку виборчої документації (ч.2 ст.158-3 КК України).



Як ми інформували раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=284687), після проведення місцевих виборів, голова дільничої виборчої комісії с.Зимна Вода підробив протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці на виборах депутатів сільської ради, а саме – власноручно підробив підписи всіх членів ДВК. Це виявив один з кандидатів у народні депутати місцевої ради та звернувся у правоохоронні органи.



Суд підтримав аргументовану позицію Львівської місцевої прокуратури №3 та призначив чоловікові покарання вигляді 3 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік, а також позбавив права обіймати посади, пов’язані з підготовкою і проведенням виборчого процесу на 5 років.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури