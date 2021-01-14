Результати роботи Галицької митниці в напрямі боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Суспільство | 14-01-2021, 11:49 0 93

Упродовж 2020 року працівники Галицької митниці Держмитслужби й припинили 2459 порушень митних правил, вартість предметів правопорушень становить понад 200 млн грн.

Скеред вилученого переважають промислові товари. Так, в пункті пропуску «Рава-Руська-Хребенне», митники вилучили спортивне взуття та одяг вартістю майже 25 млн грн. В іншому випадку вилучено майже вісім тонн чоловічого та жіночого одягу, аксесуарів до них та сумок в асортименті вартістю 24,1 млн грн.

Рекордну суму незадекларованих коштів - понад 127 тисяч фунтів стерлінгів виявили працівники митниці у пункті пропуску «Шегині-Медика». Чоловік повертався в Україну мікроавтобусом і на кордоні задекларував старі меблі, побутові прилади, одяг та інше. Проте гроші українець не задекларував і жодних документів на їх перевезення не подав.

На українсько-польському кордоні у пункті пропуску «Грушів – Будомєж» працівники митники виявили близько 20 кг гашишу, які були сховані у запасному колесі мікроавтобуса. Наркотики намагався ввезти в Україну 40-річний мешканець Івано-Франківської області. За цінами «чорного» ринку, роздрібна вартість такої партії гашишу становить близько 10 млн грн.

За результатами спільних дій працівників Галицької митниці Держмитслужби та співробітників спецпідрозділу БКОЗ УСБУ у Львівській обл. під час контролю міжнародних поштових відправлень, які надійшли в Україну із США було виявлено вогнепальну зброю та набої. В одному випадку виявлено гвинтівку в розібраному вигляді. В іншому, – серед товарів домашнього вжитку виявили пістолет «BERETTA» та 174 шт. патронів до нього.



